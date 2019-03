Wettbewerb: Bop gewinnt Sparda-Jazz-Award

Düsseldorf Die Jazz Rally ist in greifbarer Nähe. Und auch die gewinner des Sparda-Jazz-Awards 2019 stehen schon fest.

Wenn am Pfingstwochenende bei der 27. Schauinsland-Reisen Jazz Rally (6. bis 9. Juni) wieder rund 70 Bands auf 30 Bühnen auftreten, sind auch die drei glücklichen Gewinner des Sparda-Jazz-Awards 2019 dabei. Die diesjährigen Preisträger sind: Paul Sennewald alias „BOP“ aus Nürnberg (1. Platz), die Berliner Band Die Therapie (2. Platz) sowie die Olga-Dudkova-Band aus München (3. Platz). Eine Experten-Jury um Jazzlegende Klaus Doldinger wählte aus den deutschlandweiten Bewerbungen die Gewinner aus. Die drei Bands sind auf der Sparda-Open-Air-Bühne am Marktplatz während des Festivals live zu sehen.

Die Stiftung der Sparda-Bank West fördert seit dem Jahr 2004 in Nordrhein-Westfalen systematisch Projekte in den Bereichen Kunst, Kultur und Soziales und hat den Jazz-Wettbewerb initiiert, der in diesem Jahr bereits zum achten Mal ausgeschrieben wurde. Ursula Wißborn, Vorstand der Stiftung, sagt: „Wir hatten dieses Jahr qualitativ sehr hochwertige Bewerbungen aus allen Bereichen des Jazz und allen Regionen Deutschlands. Die drei Preisträger konnten mit ihren hochkarätigen, aber musikalisch völlig unterschiedlichen Einsendungen überzeugen. Umso mehr freuen wir uns auf drei ganz verschiedenartige Live-Auftritte während des Festivals.“