„Et muss nochmal sein“ Hape Kerkeling will neuen Horst-Schlämmer-Film machen

Fernsehstar Hape Kerkeling möchte nach eigenen Angaben seine Kultfigur Horst Schlämmer noch einmal im Filmformat zurückbringen. Im September solle zunächst sein neues Buch erscheinen unter dem Titel „Gebt mir etwas Zeit“, sagte Kerkeling am Montagabend in Düsseldorf bei der Veranstaltung „Düsseldorfer des Jahres“ der Rheinischen Post. „Und im nächsten Jahr gibt es, so Gott will, einen Horst-Schlämmer-Film.“