Starke Freundschaft: Deutsche und Briten feiern im Landtag

Düsseldorf Das ist eine Freundschaft, die schon lange währt, nun feierten Deutsche und Briten ihr 70-Jähriges im Landtag.

Auf Initiative von Lilo und Hans Milchsack und mit der Unterstützung von Robert Birley, damals Educational Adviser to the British Military Government in Deutschland, wurde die Organisation in Düsseldorf im Jahr 1949 als Deutsch-Englische Gesellschaft von Düsseldorfer Bürgern gegründet. Ziel war die Förderung der Verständigung zwischen den einstigen Kriegsgegnern. Die deutschlandweit tätige Organisation mit Sitz in der Hauptstadt Berlin organisiert bis heute Konferenzen, Diskussionsrunden, Lesungen und Konzerte und informiert über Fragen rund um den Brexit. In den sogenannten Königswinter-Konferenzen diskutieren seit 1950 jährlich im Wechsel in Großbritannien und Deutschland Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Journalismus über aktuelle Fragen der deutsch-britischen Beziehungen.