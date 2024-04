Wegen der umstrittenen Rolle eines Beteiligten Düsseldorf gestaltet Gedenkstein zum Kriegsende um

Das Mahnmal an der Anton-Betz-Straße liegt an der Erschießungsstelle der Hingerichteten der Widerstandsgruppe aus Düsseldorfer Bürgern um August Wiedenhofen und Aloys Odenthal. Ihnen gelang es, die Stadt kampflos an die amerikanischen Truppen zu übergeben und so vor weiterer Zerstörung zu bewahren. Sie wurden jedoch im letzten Moment verraten und am 16. April hingerichtet.