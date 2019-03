The Voice Kids : Düsseldorfer Schüler begeistert die Juroren

Max Kettner ist nicht nur ein guter Sänger, sondern spielt auch seit seinem sechsten Lebensjahr Gitarre. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Der Düsseldorfer Max Kettner hat bei seinem ersten Auftritt bei The Voice Kids auf Anhieb Jury und Publikum überzeugen können. Nun hofft der 15-Jährige auf einen Einzug ins Finale.

Langsam öffnete sich vor Max Kettner das Tor zur „The Voice Kids“-Bühne. In diesem Moment hatte er freie Sicht auf das Publikum, auf die Stühle der Jury. Plötzlich war seine Gelassenheit verflogen. „Auf einen Schlag war ich total aufgeregt“, sagt der 15-Jährige rückblickend. Trotzdem steuerte er zielstrebig die Mitte der Bühne an, atmete noch einmal tief aus und stimmte die ersten Töne des Pop-Songs „Friends“ von Marshmello und Anne-Marie an. Schon nach wenigen Sekunden ertönten die ersten Jubelrufe aus dem Publikum. Noch zitterte seine Stimme etwas vor Nervosität. Doch bereits vor dem Refrain passierte das, worauf er gehofft hatte: Lena Meyer-Landrut, eine der Juroren, drückte den roten Buzzer vor sich. Max ist eine Runde weiter. „In diesem Moment ist die ganze Aufregung von mir abgefallen“, erzählt er. Mit der neugewonnen Sicherheit konnte er auch den Rest der Jury von seinem Talent überzeugen. Nach seiner Performance kämpften sie alle darum, für den Rest der Show sein persönlicher Coach werden zu dürfen. Am Ende entscheidete sich Max für Lena, die ihr Glück kaum fassen konnte.

Mit diesem Erfolg hatte er zuvor ganz und gar nicht gerechnet. Sein Motto: „Hauptsache, ich bin mit mir selbst zufrieden, wenn ich von der Bühne komme – egal ob sich einer von den Coaches umdreht.“ Dass er schon im ersten Casting, den sogenannten Blind Auditions, alle aus der deutschen Pop- und Rock-Musik bekannten Juroren mitreißen konnte, hat er bis heute noch nicht realisiert. „Ich war immer großer Fan der Show“, berichtet Max, „plötzlich selbst dort auf der Bühne zu stehen und diese Reaktionen zu erhalten – darauf kann man sich nicht vorbereiten.“

Nur auf das Singen hat er sich selbstverständlich vorbereitet. Und das eigentlich schon sein ganzes Leben lang. Denn Singen ist seine große Leidenschaft. „Ich singe 24/7“, erzählt der Neuntklässler. Wenn er von der Schule nach Hause kommt, hört seine Familie ihn meist schon von Weitem – denn immer hat er ein Lied auf den Lippen. „Wenn ich einen Ohrwurm habe, kann es schon mal sein, dass ich einen Song den ganzen Tag über in Dauerschleife singe. Dann sind meine zwei Geschwister auch mal zu Recht genervt“, erzählt er mit einem Lächeln. Seit zwei Jahren nimmt Max professionellen Gesangsunterricht. Hier trällert er nicht nur Chart-Hits, sondern trainiert mit Hilfe spezieller Übungen und klassischer Stücke auch die technischen Feinheiten des Gesangs.

Doch seine Stimme ist nicht das einzige Instrument, das er beherrscht: Seitdem er sechs Jahre alt ist, erhält Max Gitarrenunterricht, um sich selbst beim Singen begleiten zu können – genau wie seine beiden größten musikalischen Vorbilder, die erfolgreichen Pop-Stars Ed Sheeran und Shawn Mendes. Am liebsten singt er wie seine Idole gefühlvolle Balladen und Pop-Songs. Doch sein Repertoire ist nicht darauf begrenzt. „Ich probiere immer gerne neue Sachen aus“, sagt er, „wenn etwas nicht funktioniert, dann war es wenigstens ein interessantes Experiment.“

Wenn er einmal nicht mit dem Singen beschäftigt ist, steht Max gemeinsam mit seiner Familie auf dem Tennis-Platz. Oder ab und zu auch auf der Bühne der Deutschen Oper am Rhein. Denn seit neun Jahren tanzt er Ballett. Ob das für einen Jungen schwierig sei? „Nicht schwerer als für jedes Mädchen auch – meine Freunde und Mitschüler wissen ja, dass ich nicht im Kleidchen über die Bühne hüpfe.“ Zur Schule geht er zwischen all den Hobbys natürlich auch, nämlich auf das Humboldt-Gymnasiums. Damit ist er unter der Woche ziemlich beschäftigt. Zwischen Gitarrenunterricht und Tennistraining findet sich so gerade noch ein bisschen Zeit, um für die nächste Französisch-Arbeit zu lernen. „Mein Lieblingsfach“, sagt er mit einem sarkastischen Unterton.

Ob er das Singen später einmal zum Beruf machen möchte, weiß er noch nicht. „In meiner Freizeit werde ich immer Musik machen“, ist er sich sicher, „und wenn sich die Möglichkeit bietet, das irgendwann auch beruflich zu tun, würde ich sie ergreifen.“ Doch konkrete Zukunftspläne schmiedet er nicht. „Ich kann mich, was das angeht, so schwer entscheiden“, sagt Max lächelnd. Auch für seine Zukunft bei The Voice Kids hat er sich keine festen Ziele gesteckt. „Das Finale zu erreichen wäre toll, aber das ist nicht meine oberste Priorität“, versichert er.