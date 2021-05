Spiel gegen Karlsruher SC am Montag : Fortunas Duell mit dem heimlichen Angstgegner

Düsseldorf Der Karlsruher SC fliegt für viele Fußballfans ein wenig unter dem Radar. Irgendwie sind die Badener oft mit dabei, fallen aber selten wirklich auf. In der Bilanz gegen Fortuna, die den KSC am Montag empfängt, gibt es jedoch einen kuriosen Trend.

Karlsruher SC – wenn der Name dieses Klubs fällt, der sich am Montag (20.30 Uhr) in der Stockumer Arena vorstellt, denken die meisten Fortuna-Fans wahrscheinlich zunächst an Robin Bormuth. Der beliebte Abwehrspieler aus den eigenen Reihen, der in Düsseldorf nicht so zum Einsatz kam, wie er sich das gewünscht hat, und deshalb im Sommer 2020 nach Baden wechselte. Vielleicht denken einige Insider auch noch an Philipp Heise, der bei Fortuna nur in der zweiten Mannschaft spielte, dann aber beim KSC den Durchbruch schaffte und inzwischen zu den gestandenen Zweitligaspielern zählt.