Kosmetikpreis in Düsseldorf: Gala mit Boris, Pippi und Burdecki

Kosmetikpreis in Düsseldorf

Düsseldorf Ende März steigt in Düsseldorf wieder eine große Sause: Der Kosmetikpreis Gloria wird verliehen. Die Original-Pippi-Langstrumpf ist auch dabei.

Brigitte Pavetic (bpa) ist Redakteurin in der Lokalredaktion Düsseldorf.

Die Gäste des Deutschen Kosmetikpreises Gloria dürfen sich auf einen fulminanten roten Teppich gefasst machen, denn das Star-Aufgebot ist jetzt schon beachtlich. Für das Line-up kündigt die Hamburger Agentur „agencyCALL“ das Kindheitsidol zahlloser Menschen an: „Die seinerzeit als Pippi Langstrumpf geliebte Inger Nilsson wird zu Gast sein in Düsseldorf“, berichtet Agenturchef Reinhard Mätzler unserer Redaktion exklusiv.

Am 30. März (Samstag) wird die mittlerweile 59 Jahre alte Schauspielerin in der Landeshauptstadt zu erleben sein. Und sie ist nicht allein. Weitere Top-Namen der Unterhaltungsbranche dürften sich im Blitzlichtgewitter wiederfinden.

Dschungel-Königin Evelyn Burdecki, die am vergangenen Rosenmontag auch auf dem RP-Karnevalswagen mitfuhr und die gerade bei der RTL-Show „Let’s Dance“ mitmacht, ist ebenfalls an diesem Abend mit dabei. Ähnlich wie Burdecki, die ihrer Geburtsstadt treu bleiben will, hat es auch das Männer-Model Michael Pichler nicht weit bis zum Hilton-Hotel, wo das glamouröse Event erneut stattfinden wird. Für Pichler ist Düsseldorf schon seit Jahren geliebte Wahl-Heimat.