ESC-Teilnehmerin aus Düsseldorf: BB Thomaz fühlte sich schlecht beraten

Düsseldorf BB Thomaz macht den Verantwortlichen nach ihrer Niederlage beim ESC-Vorentscheid schwere Vorwürfe. Musik will sie jedoch auch in Zukunft machen.

Als Grund für ihr schlechtes Auftreten sieht BB Thomaz unter anderem ihre Bühnenperformance, für die sie sich einen lebhaften, mitreißenenden Auftritt ausgemalt hatte. Am Ende sei sie jedoch von den Verantwortlichen überstimmt worden. „Ich werde in Zukunft darauf achten, dass man mich so sein lässt, wie ich auf der Bühne sein will und zeigen kann, was mich ausmacht“, sagt sie. Doch die Düsseldorfer Sängerin will auch auf die positiven Seiten schauen: So habe sie „tolle Songs im Songwriting Camp geschrieben“, die sie bald veröffentlichen will.