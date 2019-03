Neue Karriere: Model Tiana Pongs will in Los Angeles schauspielern

Model Tiana Pongs will in Los Angeles schauspielern

Düsseldorf Gemodelt hat Tiana pongs in ihrem Leben schon zur Genüge. Jetzt ist die Schauspielerei bei ihr hoch im Kurs.

Lange hat Tiana Pongs in Düsseldorf gelebt, und auch heute hat sie noch ein festes Standbein in der Stadt. „Mein eigentlicher Traumberuf war nie das Modeln, sondern die Schauspielerei“, sagt sie. Nun will sie ihre Model-Karriere beenden, um sich auf die Schauspielerei zu konzentrieren. Schon in den vergangenen zwei Jahren habe sie sich nach und nach zurückgezogen und sich eigentlich nur noch mit ihrem Blog als Influencerin beschäftigt. Von Mönchengladbach zieht es sie nach Los Angeles. Susan Batson – der starke Coach an der Seite vieler Hollywood-Stars wie Lady Gaga und Nicole Kidman – soll auch Tiana Pongs fit machen für die Arbeit vor der Kamera. Im Juni soll es in Hollywood mit ersten Drehs losgehen. „Ich fühle mich geehrt, dass ich mit ihr arbeiten darf.“