Fußball in Düsseldorf : Geißbock und F95 auf einem Trikot vereint

Fußball in Düsseldorf

Düsseldorf In einer Charityauktion wird ein Fußball-Trikot inklusive Tickets für einen gemeinnützigen Verein im Internet versteigert. Bei dem Trikot handelt es sich um ein Unikat, das die original Trikots von Köln und Düsseldorf vereint. Die Auktion endet am Samstag.

Das erste Mal seit über 23 Jahren treffen am Sonntag Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Köln wieder in einem Spiel der 1. Bundesliga aufeinander. Bei dem Derby handelt es sich wieder um ein Risikospiel. Der gemeinnützige Verein ArtAsyl und das „Friedensbier“ Költ wollen bei dem Aufeinandertreffen der rheinischen Rivalen ein Zeichen für Integration und Toleranz setzen. „Sie sind in allen Bereichen wichtiger denn je. Seit 2015 unterstützt ArtAsyl die Integration von geflüchteten Menschen im ganzen Rheinland“, sagt der Vereinsvorsitzende Jérôme Lenzen.