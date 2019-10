Apollo-Varieté Düsseldorf : RP-Leser sehen eine zauberhafte Vorpremiere

Norbert und Monika Matros in der Show „Magic Hotel“. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Das aktuelle Programm im Apollo Varieté ist eine magische Zaubershow gepaart mit artistischen Höchstleistungen. Das Publikum zeigt sich begeistert.

Es ist eine beliebte Tradition: Bevor die große Premiere mit einem neuen Programm im Apollo-Theater gefeiert wird, werden die RP-Leser zu einer Vorpremiere eingeladen. Rund 400 Premium-Card-Besitzer konnten diesmal dabei sein und sahen das Programm „Magic Hotel“, das bis zum 12. Januar am Apollo- Platz gezeigt wird. Damit hat sich das Apollo-Varieté wieder einmal neu erfunden. Denn diesmal wird eine Zaubershow der besonderen Art geboten. Die sexy Tänzerinnen verwandeln sich in weiße Kaninchen, Artisten verbinden ihre beeindruckenden Darbietungen mit verblüffenden Tricks, und Illusionisten lassen das Publikum, das immer wieder in das mystische Spiel eingebunden wird, staunend zurück.