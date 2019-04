Premiere : Apollo nimmt RP-Leser mit auf eine Reise nach Argentinien

Düsseldorf „Viva Argentina“ heißt die Show, die noch bis 7. Juli im Varieté am Apolloplatz läuft. Zwei RP-Premium-Card-Besitzer waren schon dort und durften reinschnuppern in eine offenbar imposante Darbietung.

Heiße Tango-Rhythmen erfüllen das Apollo-Varieté. Erzählt wird die Geschichte eines Mannes, der einer unbekannten Schönen nach Argentinien folgt. Der rote Vorhang öffnet sich, und die wunderbare Sängerin Anastasia eröffnet mit „Don’t Cry for Me Argentina“ die neue Apollo-Show „Viva Argentina“.

Ein Hauch von Sommer, viel südländisches Temperament und leidenschaftlicher Tango, gepaart mit atemberaubender Akrobatik, erwarten die Besitzer der RP-Premium-Card, die bei der exklusiven Vorpremiere als Erste auf die Reise nach Südamerika gehen dürfen. „Reiseleiter“ Markus Schimpp erklärt den Zuschauern die kulturellen Attraktionen und die Landschaft von Feuerland bis in den hohen Norden. Dabei trifft er auf das Showtanzpaar Angelina und Richard, die sich beim Tango so tief in die Augen schauen, dass es knistert. Maria Sarach, die schon mit 14 Jahren zur „Prinzessin des russischen Zirkus“ gekürt wurde, präsentiert elegante Akrobatik. Konkurrenz bei den argentinischen Frauen bekommt Schimpp von Antonio Vargas mit seiner Hand-Balance und von Los Saly, die mit ihrer mitreißenden Bola-Perkussion den Raum zum Kochen bringen. Das Duo Red Tango verbindet Tanz und Jonglage auf sinnliche Art. Großes Highlight sind Melanie und Xander auf dem Trapez. Ihre Verschmelzung von schneller Luftakrobatik und Tanz, lässt so manchem den Atem stillstehen.