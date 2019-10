Düsseldorfer Psychologin im ZDF : Sabine Lahme gibt psychologische Tipps im ZDF

Düsseldorf Was beim Thema „Handys in Beziehungen“ ein absolutes No-Go ist und welche Fallen Emojis bergen, das erklärte die Paartherapeutin Sabien Lahme beim „Volle Kanne“ im ZDF.

Vor knapp 15 Jahren machte sich die Psychologin Sabine Lahme als Beziehungscoach mit ihrer Firma Lebens-Linie im Rottfeld in Düsseltal selbstständig. Zu ihren Klienten gehören besonders Paare. Als Expertin war sie jetzt in der ZDF-Vormittagssendung „Volle Kanne“ zu Gast. Das Thema: Handys in Beziehungen.