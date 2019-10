Evolutionsweg : Ralf König gibt das Stehaufmännchen

Düsseldorf Der Evolutionsweg für Düsseldorf ist gestartet, ein ehrgeiziges Projekt. Zur Eröffnung kam Ralf König und hielt eine Comic-Lesung.

Um das Wissen über die Entstehung des Lebens bis hin zum Menschen zu verbreiten, in die Politik, Gesellschaft, Öffentlichkeit zu tragen und vor allen Dingen Kindern und Jugendlichen ein profundes Basiswissen über die menschliche Entstehungsgeschichte zu vermitteln, gibt es etwa Evokids. Das ist ein 1120 Meter langer „Evolutionsweg“. 19 Schautafeln erzählen unter anderem von der Entstehung der Erde vor 4600 Millionen Jahren.

Für den 1. November kündigen die Veranstalter einen Vortrag von Bärbel Auffermann zu „zwei Millionen Jahre Migration“ an. Am gleichen Tag findet ein Wissenschafts-Liveauftritt mit Martina Preiner und Franziska Konitzer statt. Am 2. November spricht Stefan Curth über Zoos und Museen als Bildungsorte und Michael Schmidt-Salomon über „Evolution ist überall“.