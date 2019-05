Generalüberholung : Apollo-Varieté mit überarbeiteter Show

Düsseldorf Es gab mächtig Ärger um das neue Stück im Apollo-Varieté, und der künstlerische Leiter Adrian Paul reagierte prompt. Das überholte Stück feiert nun Premiere – den Zuschauern gefällt es hoffentlich.

Die Künstler sind geblieben, allerdings treten sie in komplett anderer Reihenfolge auf. Anastasiia, bei der misslungenen Show Sängerin und Tänzerin in Personalunion, konzentriert sich in der neuen Show ausschließlich auf ihren Gesang, eine Tänzerin wurde neu engagiert. Der humorige Hans Loch als Herr Riesling und Sänger und Gitarrenspieler Rubens Alvear überbrücken abwechselnd die Pausen. Die überarbeitete Show feiert am Freitag (10. Mai) ihre zweite Premiere. Beschwerden im Vorfeld hatten die Theaterleitung zu dieser radikalen Kurskorrektur bewogen. Regisseur Maxim Bauer hatte das Thema des Stückes in den Augen des Publikums offenbar verfehlt, und auch der Moderator konnte mit seiner Darbietung nicht überzeugen.