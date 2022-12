Auktion in Mönchengladbach Versteigerung von Holzskulpturen für den guten Zweck

Zugunsten der Aktion Lichtblicke und mit Unterstützung von Radio 90,1 sollen die Holzskulpturen an den Meistbietenden versteigert werden. Die Chance dazu haben die Bietenden vom 1. bis zum 11. Dezember. Die Gebote können per Mail an veranstaltungen@mgmg.de eingereicht werden. Das Startgebot pro Skulptur liegt bei 50 Euro. Das tägliche Höchstgebot ist unter www.mgmg.de/lichtblicke/ einsehbar. Bevor die drei Gewinner ihre Skulptur bei der MGMG abholen können, müssen sie ihr Gebot an die Aktion Lichtblicke spenden (www.lichtblicke.de). In einem weihnachtlichen Rahmen werden die Skulpturen danach an die neuen Besitzer übergeben und als ein besonderes Weihnachtsgeschenk unter dem Tannenbaum platziert. Die Aktion Lichtblicke ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Kindern, deren Familien materiell, finanziell oder seelisch in Not geraten sind, zu helfen. Seit 1988 unterstützt er Kinder, Jugendliche und ihre Familien in ganz Nordrhein-Westfalen.