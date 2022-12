Erhaltungssatzungen in Düsseldorf Veränderungen trotz Schutzsatzung

Eine Bauvoranfrage für einen Anbau an einem Einfamilienhaus in der Anna-von-Krane-Straße sorgte für Diskussion in der Bezirksvertretung 5. An dem bestehenden Gebäude selbst sollen keine äußerlichen baulichen Veränderungen vorgenommen werden. „Der geplante, in der Höhe dem Hauptbaukörper untergeordnete Anbau und die Garage führen seitlich bis an die Grundstücksgrenze. Das verhindert zum einen die Durchsicht in den privaten Gartenbereich, zum anderen bleibt der Eindruck eines freistehenden Gebäudes erhalten“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Sie hat deshalb keine Bedenken gegen die Erteilung des Bauvorbescheides.