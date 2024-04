Kunst im öffentlichen Raum in Düsseldorf Skulpturenpark im Park Lantz in Lohausen wird fortgesetzt

Mit dem temporären Skulpturenpark wird an zwei Traditionen angeknüpft. So wurde der Park in der Mitte des 19. Jahrhunderts bereits von der Fabrikantenfamilie Lantz mit Skulpturen ausgestattet. Ende der 1970er-Jahre wurde die Anlage dann zu einem großen Skulpturengarten. Der Galerist Alfred Schmela, an den die Villa Lantz vermietet wurde, hatte zahlreiche zeitgenössische Plastiken, unter anderem von Joan Miró und Alexander Calder, im Park aufgestellt. Die meisten davon wurden später entfernt, ebenso wie viele der alten Plastiken der Familie Lantz. Vorhanden ist unter anderem noch das Werk „Attic“ von Kenneth Capps und die Aluminiumarbeit „Ohne Titel“ von Erwin Heerich.