Sommerbrauchtum in Düsseldorf : Ein neues Team organisiert das Schützenfest

Düsseldorf Bei den Planern des Lohauser Schützenfestes steigt die Vorfreude, aber auch die Nervosität, denn vieles ist in diesem Jahr anders.

Am Festablauf hat das neue Team verständlicherweise deshalb erst einmal nur wenig geändert. Das Kinderfest, das sonst am Sonntag gefeiert wurde, ist auf Dienstagmorgen verlegt. Nach einem Gottesdienst sammelt die Bruderschaft dann um 10.30 Uhr die Kita- und Schulkinder ein und bietet ihnen auf dem Festplatz an der Lohauser Dorfstraße ein abwechslungsreiches Programm. Das Feuerwerk, das es sonst am Sonntagabend zu bestaunen gab, wurde ganz gestrichen. „Wir wollen nachhaltig sein, das Klima schützen. Vielleicht gibt es alternativ zu unserem 175-jährigem Jubiläum in zwei Jahren dafür ein Laserfeuerwerk.“

Eröffnet wird das Schützenfest, das von Samstag, 20. August, bis Dienstag, 23. August gefeiert wird, am Samstag mit dem Fassanstich auf der Kirmes um 15 Uhr. Weitere Höhepunkte sind am Samstag um 20 Uhr der Tanzabend mit der Partyband Roland Brüggen, am Sonntag ab 15 Uhr der Festzug mit Parade vor dem Landgasthaus „Zum kühlen Grund“, am Montag gegen 18 Uhr der Königsschuss und um 20 Uhr die Schlagerparty im Festzelt, am Dienstag um 19.30 Uhr der Krönungsball und um 23 Uhr der Große Zapfenstreich. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Weitere Infos zum Programm stehen online unter www.bruderschaft-lohausen.com.