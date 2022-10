Pferde in Düsseldorf​: Ein Reiterhof für die ganze Familie​

Düsseldorf Der Verein Islandpferde-Reiter in Düsseldorf-Lohausen hat eine besondere Philosophie auf seinem Reiterhof. Die vielen Krisen setzen ihm jedoch zu.

Nur 15 Minuten mit der U-Bahn raus aus der Innenstadt und schon steht man mitten im Grünen bei den Islandpferde-Reitern Düsseldorf . Hier auf dem 4,2 Hektar großen Gelände des Reitvereins, umgeben von grünen Wiesen, Feldern und Pferden, kann man kaum erahnen, dass die Großstadt so nah ist. Den Islandpferden, 31 an der Zahl, geht es hier sichtlich gut. Neugierig kommen sie angelaufen, schauen, schnuppern und knabbern.

Die Tiere stehen in einer sogenannten Offenstallhaltung, das bedeutet, dass sie sich dauerhaft frei zwischen Unterstand und Wiese bewegen können. Für die robusten und gehfreudigen Isländer, die auf diesem Hof übrigens alle isländische Namen haben, ist das genau das Richtige. Vorstandsmitglied Claudia Schlage sagt „Die Pferde dürfen so leben, wie sie leben möchten“. Der Verein existiert bereits seit 1974 und wurde damals von vier pferdebegeisterten Familien gegründet.

Für die Kinder, die nicht Teil des Vereins sind, gibt es zum Beispiel in den Schulferien ein mehrtägiges Angebot. Hier dürfen alle zwischen vier und acht Jahren die Pferde auf eine ganz besondere Art kennenlernen. In drei Tagen werden die Pferde mit Fingerfarbe angemalt, es wird gebastelt und ein großer Spaziergang gemacht. Viele wollen am Ende der drei Tage gar nicht gehen und kommen in den nächsten Ferien wieder, erzählt Claudia Schlage. Die Feriencamps werden in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien angeboten, manchmal auch in den Herbstferien. Aber man muss schnell sein, oft sind schon nach 15 Minuten alle freien Plätze weg.