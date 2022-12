Supermarkt in Grevenbroich Norma will in einem Jahr mit Bäcker öffnen

Wenn es um Nahversorgung geht, ist der rund 3000 Einwohner zählende Stadtteil Neuenhausen bisher so etwas wie ein weißer Fleck auf der Landkarte: Wenn die Bewohner Besorgungen tätigen wollen, müssen sie in die Südstadt oder nach Gustorf fahren. Das soll sich nun möglichst schnell ändern – konkret in einem Jahr. „Wir gehen aktuell davon aus, dass wir im November 2023 eröffnen können“, sagt Alexander Thelen, Expansionsleiter bei Norma. Der Discounter plant eine Filiale mit 950 Quadratmetern Verkaufsfläche auf dem „Filetstück“ an der Wupperstraße, gelegen direkt an der Zufahrt in den Ort. Am Donnerstag wurde der Baustart mit einem symbolischen ersten Spatenstich gefeiert, nach dem Tiefbau soll es bereits im Februar mit dem Hochbau losgehen.