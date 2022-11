Unfall in Düsseldorf : Radfahrer und Motorradfahrer sterben nach Kollision

Die Unfallstelle in Lohausen an der Niederrheinstraße. Foto: Polizei

Update Düsseldorf Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Düsseldorf-Lohausen tödlich verletzt worden. Der Mann war mit einem Motorrad zusammengestoßen. Die beiden Kradfahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Dort ist nun auch der Motorradfahrer gestorben.

Ein 77-jähriger Radfahrer aus Düsseldorf ist bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort verstarb. Der ebenfalls an dem Unfall in Düsseldorf-Lohausen beteiligte 51-jähriger Kradfahrer sowie seine 59-jährige Sozia erlitten so schwere Verletzungen, dass sie stationär in einer Klinik behandelt werden müssen.