Polizeiarbeit in Düsseldorf Sie schützen den Düsseldorfer Norden

Die Polizeiwache am Stiftsplatz in Kaiserswerth dürfte die am idyllischsten gelegene Wache in NRW sein. Dort sind nun mit Christian Lipka und Andreas Säger zwei neue Beamte „eingezogen“ und haben das Team, zu dem auch noch Stefan Sell gehört, vervollständigt. Die drei Polizisten sind als Bezirksdienstbeamte für fast den ganzen Stadtbezirk 5, also den Düsseldorfer Norden, zuständig und dort vor allem mit dem Fahrrad unterwegs. Dabei tragen sie stets eine Uniform, damit sie von den Bürgern leicht erkannt werden können. Diese können dann die Beamten direkt ansprechen. Rund 60 Prozent ihrer Arbeitszeit sind die Polizisten auf der Straße unterwegs.