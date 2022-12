Täter schlagen in Viersen zu Zwei Einbrüche, gleiche Masche

Zwischen 7.30 Uhr und 20 Uhr, so berichtet die Polizei, wurde in ein Einfamilienhaus auf dem Pittenberg eingebrochen. Die Täter schlugen dabei die rückwärtige Terrassentür ein und gelangten so ins Gebäude. Im Erdgeschoss und in der ersten Etage wurde alles durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden bei dieser Tat eine Kamera und ein Laptop entwendet. Beim zweiten Fall am Freitag lag die Tatzeit nach Angaben der Polizei zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr. Auch dabei war ein Einfamilienhaus Ziel der noch unbekannten Täter. Betroffen war ein Haus an der Vorster Straße. Auch in diesem Fall schlugen die Einbrecher die rückwärtige Terrassentür ein und gelangten so in das Gebäude.