Adventskalender Geschenke von hier und von Herzen (3)

Jugendstil-Tassen, Teller, Schüsseln, kleine Plakate, Zuckerdosen, kleine verpackte Spielzeug-Lkw: All das und mehr aus dem Archiv-Bestand des lange Zeit in Viersen ansässigen Unternehmens Kaiser‘s Kaffee bietet der Verein für Heimatpflege Viersen an diesem Samstag, 3. Dezember, und am Samstag, 10. Dezember, jeweils von 11 bis 15 Uhr, bei einem Basar an. Genutzt wird dafür ein Ladenlokal an der Hauptstraße 61 in der Fußgängerzone. naf/Foto: Wolters