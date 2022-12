Karten für Weihnachtskonzert zu gewinnen Marc Marshall: „Weihnachten sollte immer sein“

Info „Das Weihnachtskonzert“ von Marc Marshall, begleitet von René Krömer, findet statt am Sonntag, 11. Dezember, um 18 Uhr in der Brüggener Pfarrkirche St. Nikolaus. Eintrittskarten kosten pro Stück 33,90 Euro. Sie sind noch erhältlich im Vorverkauf, etwa in Brüggen: Lotto Tabak im Rewe, Borner Straße 50-52, in der Buchhandlung Am Kloster, Klosterstraße 41, im Pfarrbüro, Burgweiherplatz 5, in Brüggen-Bracht beim Trlan-Kiosk, Kaldenkirchener Straße 29, in Niederkrüchten-Elmpt bei Lotto Lenssen, Hauptstraße 74, in Alt-Niederkrüchten in der Foto-Drogerie Vinken, Mittelstraße 64 sowie an allen CTS Eventim- und Reservix-Vorverkaufsstellen.