Advent in Brüggen und Schwalmtal Märkte mit Schmusehasen und Krippen

Bereits am Samstagnachmittag tummelten sich früh die Besucher auf dem Waldnieler Marktplatz. Nicht nur der Glühwein lud zum Verweilen ein, es gab auch eine Menge zu sehen. Weihnachtliche Holzdekoration fertigt Heinz Uhing zu Hause in seiner kleinen Werkstatt. Der Hobbybastler werkelt dort das ganze Jahr über und stellt auch beleuchtete Dekorationsstücke her. Gerne nimmt er Baumspenden entgegen, falls jemand einen Baum gefällt hat. Der Dülkener Handarbeitsverein St. Ulrich besteht zwar nur noch aus fünf Mitgliedern. Diese sind aber das ganze Jahr damit beschäftigt, Mützen, Schals, Loops für Kinder oder kleine Figürchen aus Garn herzustellen. Mit dem Verkaufserlös unterstützen sie das Behindertenhaus in Hardt, eine Mädchen-Fußballgruppe und ukrainische Kinderheime. „Wir gucken, wo Not am Mann ist“, sagt Denise von Amelen.