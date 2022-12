Gedenkfeier in Viersen Am Montag werden 18 neue Stolpersteine in Alt-Viersen verlegt

Stolpersteine sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Die mit Messingtafeln versehenen Gedenksteine werden in den Bürgersteig eingelassen – jeweils am letzten bekannten selbst gewählten Wohnort der Opfer. Am Montag werden Stolpersteine an der Hauptstraße 16, der Königsallee 22a, der Goetersstraße 30, Süchtelner Straße 29 und Düpp 3 verlegt. Auch in Nettetal sollen am Montag Stolpersteine verlegt werden, insgesamt 15 Stück, darüber hinaus am Dienstag, 6. Dezember, ein halbes Dutzend in der Burggemeinde Brüggen.