Unterhaltsamer Geschenktipp Geschenke von hier und von Herzen (4)

Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der kleinen Aufmerksamkeiten, mit denen man lieben Menschen eine Freude machen kann. Wir stellen Geschenke mit Bezug zu Viersen, Nettetal, Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal vor. Zum 4. Dezember gibt’s Unterhaltung zum Preis von pro Person zehn Euro von der Oldtimer-AG des Gymnasiums St. Wolfhelm. Die Gruppe um Lothar Lange gibt an drei Tagen (Freitag, 9. Dezember, 19.30 Uhr, Samstag, 10. Dezember, 17 Uhr und Sonntag, 11. Dezember, 15 Uhr) ihre Interpretation des Disney-Klassikers Aristocats in der Besgen-Halle. Mit „Die Dame und der Vagabund“ entführen sie das Publikum nach Paris, zu Katzenlady Duchesse und Streuner Tom. Kartenvorbestellung per E-Mail an die Adresse: alexandra.vahlhaus@gemeinde-schwalmtal.de. busch-