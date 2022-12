Mit 25 Wohnungen Drei neue Häuser am Schweinemarkt geplant

Die Lage ist gleichzeitig exklusiv wie sensibel: An höchster Stelle der Innenstadt soll ein neues Quartier entstehen mit fantastischen Blicken bis weit in die Niederung und gleich neben dem Denkmal-Ensemble von Haus Koekkoek und Belvedere, überragt von der weiß strahlenden Göttin der Künste und Wissenschaften, Minerva. Dafür hatten die Reppco-Architekten um Christiane Behrens für die GeWoGe-Wohnungsgesellschaft bereits 2020 eine erste Planung mit 25 Wohnungen in drei Häusern und Tiefgarage vorgelegt, die bei der Politik nicht so gut ankam und jetzt noch einmal überarbeitet wurde. Knackpunkte damals: Die Höhe des Hauses an der Straße Regenbogen, die Tiefgarageneinfahrt und eine lange Mauer entlang der Straße. Jetzt stellte Reppco-Geschäftsführerin Christiane Behrens den Mitgliedern im Ausschuss für Stadtgestaltung und Kultur öffentlich die neue Planung vor, nachdem die Pläne bereits in den einzelnen Fraktionen gezeigt worden waren.