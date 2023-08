Schützenfest in Düsseldorf Schützenfest Lohausen sorgt für Begegnungen

Mit der Eröffnung der Schützenkirmes und dem Abmarsch des Regiments zum Festgottesdienst begann am Samstag das Schützenfest in Lohausen. Auf dem Platz der Schützenkirmes formierten sich die Kompanien der Lohauser Schützenbruderschaft und begannen um kurz nach 16 Uhr ihren Festzug durch die Ortschaft. Trotz des Regens erfreuten sich die Besucher der Kirmes an Bier und Leckereien wie gebrannte Mandeln, und als sich der Festzug auf den Weg machte, war das besonders für die kleinen Besucher ein Spektakel. Am liebsten würde ihre Tochter auch mitlaufen, erzählte eine Besucherin der Kirmes, die mit ihren Kindern den Beginn des Festzugs beobachtete. Bei ihrem Marsch durch Lohausen erregte der Festzug mit taktgebendem Blasorchester und Spielmannszug einiges an Aufmerksamkeit. Viele Menschen, junge wie alte, standen in ihren Hauseingängen oder schauten aus ihren Fenstern und beobachten die vorbeimarschierenden Kompanien, wie sie in Uniform ihre Schützenfahnen präsentierten. Es wurde gegrüßt, gequatscht und mitgeklatscht. Auch Jamie Jürgensen ist für das Schützenfest gekommen. Sie komme aus der Umgebung und sei jedes Jahr auf dem Lohauser Schützenfest, berichtete sie.