Stricken für den guten Zweck Der Düsseldorfer Verein Wollengel erhält einen Preis fürs Ehrenamt

Sabine Schmitz und Tanja Elle von den Wollengeln wollen das Geld in ihre Sommerhilfe investieren. „In den warmen Monaten in diesem Jahr verteilten wir schon 600 Rucksäcke mit Caps, Handtüchern und kleinen Wasserflaschen. Für 2023 planen wir 1000 Rucksäcke. Die Wollengel sind einmal in der Woche neben dem Gutenachtbus anzutreffen – der verteilte am Montag 500 von der Bäckerei Hinkel gestiftete Weckmänner an Bedürftige. „Bis zu 100 Pakete erreichen uns mittlerweile jeden Monat – mit Stricksachen“, sagte Schmitz. Mit 23.000 Stricksachen konnten die Wollengel schon Obdachlose versorgen.