Was der Verein zu bieten hat Taekwondo lernen bei TG Nettetal

Hat der Verein ein ungewöhnliches Angebot? Ungewöhnlich ist der Umfang des Trainingsangebotes, den der Verein seinen Mitgliedern im neuen Leistungszentrum bieten kann. Taekwondo gibt’s dort an fünf Tagen in der Woche auf zwei Trainingsflächen, die die Mitglieder parallel nutzen können. 13 Trainer bieten Training nach modernen Standards in einer modernen Olympischen Sportart und einer traditionellen Kampfkunst an, in der die Selbstverteidigung im Vordergrund steht.