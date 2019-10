Tischtennis : TTC Champions braucht nur zwei Stunden für seinen Sieg

(mjo) Aufsteiger TTC Champions feierte eine erfolgreiche Heimpremiere in der 3. Bundesliga, setzte sich nach zweistündiger Spielzeit mit 6:2 gegen TTC Fulda-Maberzell II durch. Die beiden Eröffnungs-Doppel gewannen Teammanager Frank Müller an der Seite von Spitzenspieler Aleksandar Karakasevic (3:1) und Evgenui Chtchetinine mit Minh Tran Le (3:0) zur schnellen Düsseldorfer 2:0-Führung. Dem Spielverlust von Karakasevic, der Nummer 132 der Weltrangliste, gegen Ex-Nationalspieler Hans-Jürgen Fischer in fünf Sätzen folgten Einzelerfolge von Chtchetinine (2), Roko Tosic und Karakasevic (gegen Benno Oehme) – und nur noch eine Niederlage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Tran Le unterlag Sven Hennig in fünf Sätzen.