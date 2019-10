Feldhockey : DHC-Damen mit halber Kraft erfolgreich

Den Düsseldorferinnen reicht in der Hockey-Bundesliga gegen München eine gute erste Hälfte zum 4:2-Sieg.

Die Damen des Düsseldorfer Hockey-Clubs haben in der 1. Bundesliga die 1:3-Niederlage in Mannheim gut verdaut. Am Samstag bezwangen sie vor heimischer Kulisse den Münchner SC mit 4:2 (3:1). Das Spiel begann sehr vielversprechend, denn die Mannschaft der Trainer Nicolai Sussenburger und Mark Spieker legte mit viel Druck und Tempo los. Die ersten zwei guten Möglichkeiten kurz nach dem Anpfiff ließ Sarah Strauß noch ungenutzt. In der sechsten Minute traf Greta Gerke zum 1:0. Vier Minuten später erhöhte Selin Oruz per Strafecke zum 2:0, und Tessa-Margot Schubert erzielte in der 13. Minute das 3:0. Es sah nach einem Debakel für die Damen aus der bayerischen Landeshauptstadt aus. Nach dem ersten Viertel war jedoch plötzlich die Luft raus beim DHC. Der MSC wurde nun stärker und kam zum 1:3. Mehr passierte dann nicht. Der DHC verwaltete seine Führung problemlos bis zur Pause.