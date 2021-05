Premier League : Chelsea überholt Leicester – United ist englischer Vizemeister

Update Manchester Beim Sieg von Chelsea trumpften gleich zwei deutsche Akteure groß auf. Ebenfalls Grund zur Freude hat Mancheser United: Obwohl der Klub nur Remis spielte, ist United die Vizemeisterschaft in der Premier League nicht mehr zu nehmen.

Manchester United ist bei der Rückkehr seiner Fans ins Old Trafford über einen Absteiger gestolpert - und durfte sich wenig später trotzdem über die Vizemeisterschaft in der Premier League freuen. Der englische Fußball-Topklub kam am Dienstag gegen den FC Fulham nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, am Ende des Abends reichte dieser eine Punkt aber doch für Rang zwei hinter Stadtrivale Manchester City.