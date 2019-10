Basketball : TG 81 verteidigt Platz an der Sonne

Die Oberbilker Basketballer setzen sich im Derby bei den Alten Freunden durch.

Im Derby setzte sich der Spitzenreiter TG 81 mit 75:66 (34:37) beim SV Alte Freunde durch. Von Beginn an war der Favorit um Foul- und Minutenmanagement bemüht und suchte sein Heil in der Verteidigung. Dagegen fanden die Alten Freunde, bei denen Andy Sharov stark angeschlagen war, zunächst kein Mittel. In die zweite Hälfte startete der Favorit furios, Spielertrainer Tim Brückmann, der erstmals nach Bänderriss wieder dabei war, versenkte drei Dreier in Folge, Dave Böhm drehte auf und Aufbauspieler Farid Sadek sorgte mit 16 Punkten in den letzten zwölf Minuten für die Entscheidung.