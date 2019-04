Frauenfußball : Rosellen geht als Favorit ins Derby

Rhein-Kreis Hemmerdens Fußballerinnen empfangen den Aufstiegskandidaten GSV Moers.

Im mächtigen Schatten des großen Revier-Derbys zwischen dem BVB und Schalke findet in der Frauen-Landesliga das Lokalduell zwischen der SVG Weißenberg und dem SV Rosellen unter ähnlichen Vorzeichen statt: Während Rosellen ganz oben mitspielt, enttäuscht die SVG in dieser Saison erneut und steckt im Tabellenkeller fest. Durch den Rückzug zweier Teams wurde der SVG der Klassenerhalt jedoch kampflos geschenkt, so dass die Neusserinnen keine Abstiegsängste mehr haben.