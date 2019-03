Handball: Lintorf ist der Favorit im Handball-Derby

Ratingen Möchte der TuS den vagen Meister-Traum weiter am Leben erhalten, ist ein Sieg gegen den ersatzgeschwächten TV Ratingen Pflicht.

An den Verbandsliga-Meistertitel glaubt beim TuS Lintorf eigentlich niemand mehr. Trotz des zweiten Tabellenplatzes, trotz der langen Erfolgsserie von sieben Siegen in Folge und der besten Abwehr der Liga. Aber der TSV Aufderhöhe an der Spitze gibt sich einfach keine Blöße, räumt ebenfalls alles aus dem Weg und die komfortablen fünf Punkte Vorsprung werden sich die Solinger in den letzten sieben Spielen kaum mehr nehmen lassen. Zumal sie am Samstag vor einen Spaziergang stehen beim Auswärtsspiel in Dümpten.