Basketball : ART Giants imponieren mit einem Offensivfeuerwerk

Der Aufsteiger in die 2. Bundesliga Pro B bleibt auch nach dem dritten Spieltag ungeschlagen. Überragender Spieler ist Sebastian Kehr.

„So viele Dreier hat der Beißer noch nie in einem Spiel getroffen. Man sieht, dass er ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein hat. Offensiv hat er ein super Spiel abgeliefert, auch in der Defensive hat er wieder einen super Job gemacht“, lobte Jönke. Eine Parallele mit Fortuna-Urgestein Andreas „Lumpi“ Lambertz kann man bei Kehr schon ziehen. „Man muss Sebastians Entwicklung sehen: Er ist mit diesem Verein groß geworden, seit der Oberliga hat er verschiedene Klassen durchlaufen. Mit seinen 28 Jahren spielt er jetzt so hoch wie noch nie.“ Daran können sich laut Jöhnke andere Jungs ein Beispiel nehmen. „Viele wollen unbedingt schon in frühen Jahren zu einem höherklassigen Verein wechseln. Für Sebastian kam ein Wechsel nie in Frage.“ Sebastian Kehr habe den richtigen Weg gewählt, sei dem Verein immer treu geblieben. „Er hatte so genügend Zeit, sich zu entwickeln“, sagt sein Coach schwärmerisch.