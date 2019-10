Basketball-Oberliga : TG 81 will auch im Derby siegen

Für den Basketball-Oberligisten geht es am Samstagabend zum SV Alte Freunde.

(cle) Bisher lief für die Basketballer des Oberligisten TG 81 alles nach Plan: Die ersten drei Spiele konnten die Oberbilker allesamt für sich entscheiden – auch mit nur einem kleinen Kader dominieren sie die Liga. Zuletzt konnten sie den Ausfall von Tim Brückmann kompensieren. Der Spielertrainer hat sich im Training einen Bänderriss zugezogen und wird auch im Derby beim SV Alte Freunde (Samstag, 19.30 Uhr, Brinckmannstraße) nur an der Seitenline stehen.

Viel dramatischer ist die Situation beim Gegner. Die Alten Freunde waren ebenfalls mit nur einem kleinen Kader in die Saison gestartet, jetzt haben sie sogar zwei Langzeitverletzte zu beklagen. „Vlady Sharov, unser Topscorer der letzten Saison, hat sich im Training eine komplizierte Fußverletzung zugezogen. Es ist die gleiche Stelle wie vor zwei Jahren, als wir in der Landesliga gespielt haben. Damals musste Vlady ein ganzes Jahr pausieren“, erklärt Teammanager Branko Cavic. Für Neuzugang Lasse Skamel ist dagegen die Hinrunde auf jeden Fall gelaufen. Der 2,05-Meter-Center ist ebenfalls schwer am Fuß verletzt. „Das ist ein Wahnsinnspech. Wir sind jetzt dringend auf der Suche nach Verstärkungen“, betont Cavic.

Gut in die Saison gefunden haben die Basketballer des TuS Maccabi. In eigener Halle wollen sie am Samstag (17 Uhr) gegen die BG Kamp-Lintfort II nun den dritten Sieg in Serie einfahren. Dagegen stehen die Black Eagles nach drei Niederlagen bereits mit dem Rücken zur Wand. Jetzt müssen sie liefern, denn am Sonntag (16 Uhr) treffen sie auswärts auf das ebenfalls noch punktlose Schlusslicht BG Shots Kaarst-Büttgen. Mit einem Sieg in diesem richtungsweisenden Duell können sie endlich wieder Selbstvertrauen sammeln.