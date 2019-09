Basketball-Oberliga : TG 81 gewinnt Derby gegen die Black Eagles

Düsseldorf Zum Saisonstart ist Absteiger TG gleich gut in die Spur gekommen. In der 2. Regionalliga gewinnen die ART Giants II beim Barmer TV 84:69.

In der 2. Regionalliga ist den Basketballern der ART Giants II ein Saisoneinstand nach Wunsch gelungen: Beim Barmer TV siegten sie mit 84:69. „In der Anfangsphase haben wir keinen Zugriff auf die Partie bekommen. Zwar haben wir den Ball gut bewegt und gute Würfe gezeigt, doch in der Defensive mussten wir erstmal die Physis annehmen, die die Wuppertaler an den Tag gelegt haben“, erklärte Trainer Florian Flabb. Einen perfekten Einstand hatte Youngster Julian Fröhlich: Er erzielte drei Dreier – bei nur drei Versuchen. Zudem gab der lange Zeit verletzte Alexander Janik nach über einem Jahr Pause sein Comeback.