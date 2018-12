Wandern in Düsseldorf: Düsseldorf im Lichterglanz

Wandern in Düsseldorf

Düsseldorf Zwischen den Weihnachtseinkäufen fehlt oft die Zeit fürs Wandern. Aber ein Spaziergang im Licht der Weihnachtsmärkte ist noch drin.

Wenn es im Hofgarten langsam dunkel wird, gehen auf der Reitallee die Lichter an. Die schnurgerade Straße führt vom Brunnen „Gröner Jong“ zum Schloss Jägerhof (Jacobistraße 2) und ist mit beleuchteten Bänken gesäumt – ein besonders festliches Bild und ein beliebtes Fotomotiv. Nur wenige Meter entfernt steht der Kö-Bogen, der ebenfalls angestrahlt wird. Die schönste Perspektive bietet sich hier vom anderen Ufer der Landskrone aus, zum Beispiel beim Denkmal „Der Mahner“. Von dort aus spiegelt sich der moderne Gebäudekomplex im dunklen Wasser des Teiches. Den Spaziergang durch den Hofgarten kann man wunderbar bei einem Glühwein auf einem der Weihnachtsmärkte in der Altstadt ausklingen lassen.

Wem die Altstadt um diese Jahreszeit – vor allem an den Abenden – zu rummelig ist, der kann etwas abseits der Straßen einen gemütlichen Spaziergang am linken Rheinufer unternehmen. Auf den Wiesen zwischen Oberkasseler- und Rheinkniebrücke ist es im Winter abends fast menschenleer und friedlich. Vom anderen Rheinufer aus grüßt die Altstadt mit ihrem bunten Treiben, die Kasematten und der Weihnachtsmarkt beleuchten die Szene. Besonders schön: Vom anderen Rheinufer aus präsentieren sich die Wahrzeichen von Düsseldorf hell angestrahlt: der Rheinturm, die Kirche St. Lambertus, der Schlossturm und nicht zuletzt das Riesenrad am Burgplatz.