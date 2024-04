Bei Auftritt von Leon Windscheid in Düsseldorf Comedian Atze Schröder überraschend auf der Bühne

Eine Achterbahn der Gefühle versprach Psychologe Leon Windscheid den 3500 Besuchern seiner Show am Donnerstagabend. Und die sollten sie vor allem in der zweiten Hälfte auch bekommen: Vor der Show hatte der Wahl-Münsteraner schon Hinweise gegeben, dass er für das Tour-Finale in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf Verstärkung bekommen würde. Und zwar nicht irgendeine Verstärkung, sondern Windscheid machte eine recht eindeutige Anspielung auf seinen Podcast-Kollegen von „Betreutes Fühlen“, Comedian Atze Schröder.