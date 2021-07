Sanierungsanlage im Benrather Schlosspark : Zweite PFT-Sanierungsanlage ist für Benrath nötig

Düsseldorf In Düsseldorf ist das Grundwasser an mehreren Stellen im Norden und im Süden mit perfluorierten Tensiden verunreinigt, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Die Stoffe werden zum Teil schon durch bestehende Grundwassersanierungsanlagen herausgefiltert. Doch das reicht nicht.

Seit November 2016 läuft im Benrather Schlosspark die Grundwassersanierungsanlage. Sie wurde damals eingerichtet, um dem Grundwasser chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) zu entziehen. Auf Anfrage der SPD in der Bezirksvertretung 9 hat die Verwaltung nun ein erstes Fazit zu den Arbeiten gezogen und zudem mitgeteilt, dass diese Anlage alleine nicht ausreicht, um auch die Belastung des Wassers mit den festgestellten perfluorierten Tenside (PFT) zu beseitigen: „Zur vollständigen Erfassung der PFT-Fahne müsste mindestens ein zusätzlicher Sanierungsbrunnen betrieben werden. Er könnte entweder mit an die vorhandene Sanierungsanlage im Schlosspark angeschlossen werden, die dafür erweitert werden müsste. Alternativ wäre die Errichtung einer weiteren Sanierungsanlage an einem anderen Standort möglich. In einem ersten Schritt wird derzeit durch die Sanierungspflichtige die hydraulische Abschirmung der Eintragsstelle im Stadtgebiet Hilden geplant. Die Anlage soll voraussichtlich in der ersten Hälfte 2022 den Betrieb aufnehmen.