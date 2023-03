Stau, Mautgebühren, Ladenetz So geht es entspannt mit dem Auto in den Urlaub

Vorsicht ist bei längeren Strecken bei den Spritkosten geboten, sagt der ADAC Nordrhein. „Für mehr nachhaltige Mobilität und Klimaschutz lohnt sich als Alternative zur Anreise mit dem Auto durchaus auch ein Blick auf Angebote der Bahn.“ Denn: Wer mit dem Zug anreise, reduziere den eigenen CO 2 -Abdruck um knapp 40 Prozent. Auf beliebten Strecken kann es zudem zu zahlreichen Staus kommen. In den Osterferien rechnet der ADAC in NRW mit Staus. „Die meisten Urlauber fahren in die Alpen, in südliche Länder oder an die Nord- und Ostseeküste“, sagt ein Sprecher. In NRW würde insbesondere auf den Strecken in Richtung Norden wie der A1, der A2 und der A31 viel Verkehr erwartet. In den Osterferien würden die Strecken Richtung Niederlande und in die Skiregionen stark frequentiert. „Unter anderem beginnen nun in allen österreichischen Bundesländern die Ferien“, so der Sprecher des ADAC Nordrhein. Dasselbe treffe auf einige Schweizer Regionen zu. „Staugefährdet sind Brenner-, Tauern- und Gotthard-Route.“ Urlauber sollten Wartezeiten von rund 30 Minuten an den Hauptgrenzübergängen einkalkulieren.