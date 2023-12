ADAC-Stauprognose zu Weihnachten Viel Verkehr auf der A 61 wird erwartet

Anders als in den Sommerferien erwartet der ADAC in NRW vor den Weihnachtsfeiertagen kein Verkehrschaos auf den örtlichen Autobahnen. Allerdings müssen Autofahrer laut ADAC am Donnerstag, 21., und Freitag, 22. Dezember gerade von 14 bis 18 Uhr mit viel Verkehr rechnen. Ab Mitte der Woche starten die ersten Bundesländer in die Weihnachtsferien, darunter NRW und Mecklenburg-Vorpommern. Für Samstag, 23. Dezember sieht der ADAC vormittags eine erhöhte Staugefahr, auch auf Strecken zu den Innenstädten. Voll wird es an den Weihnachtstagen auch auf der A61. Sehr großes Staupotenzial wird erwartet auf den Autobahnen A1 (Köln – Dortmund) und A57 (Krefeld – Köln) sowie dem gesamten Kölner Autobahnring; dort drohen Staus und stockender Verkehr.