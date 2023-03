US-Staat übernimmt einen Großteil der Kosten Evonik baut Lipid-Anlage in den USA

Lipide sind die Chemikalien, die die mRNA-Impfstoffe umhüllen und in den menschlichen Körper bringen. Evonik ist einer der großen Lieferanten für diese Vorprodukte. Nun hat der Essener Konzern mit dem Bau einer Produktionsanlage in Tippecanoe/Lafayette im US-Bundesstaat Indiana begonnen. Es ist der zweitgrößte Standort in den USA. „Wir sind stolz darauf, die globale Pandemievorsorge zu unterstützen und die Entwicklung innovativer Medikamente zu ermöglichen“, sagte Evonik-Chef Christian Kullmann. Die Anlage soll 2025 in Betrieb gehen.