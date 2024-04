„Wir beobachten einen Rechtsruck“ Warum so viele junge Menschen AfD wählen würden

Die Ergebnisse sind erschreckend: Noch nie waren die jungen Menschen in Deutschland so pessimistisch wie jetzt. Sie bewerten ihre Lebensqualität nur noch halb so positiv wie vor einem Jahr, die Mehrheit geht davon aus, dass sich die wirtschaftliche Situation weiter verschlechtern wird und der mangelnde gesellschaftliche Zusammenhalt sowie die politischen Verhältnisse bereiten vielen große Sorgen. Am meisten Angst macht den 14- bis 29-Jährigen aber offenbar ihre finanzielle Situation: Fast zwei Drittel (65 Prozent) gaben dabei die Inflation als Grund an, auf dem zweiten Platz landen die Kriege in Europa und Nahost (60 Prozent) und Platz drei belegt der teure und knappe Wohnraum (54 Prozent), der bei der letzten Erhebung vor einem Jahr noch keine Antwortmöglichkeit darstellte. Fast die Hälfte der Befragten (49 Prozent) hat außerdem das Gefühl, die Spaltung der Gesellschaft würde nach und nach voranschreiten; ebenso viele sorgen sich um die Klimakrise – 54 Prozent gehen sogar davon aus, dass die meisten Menschen in Deutschland den Ernst der Lage bei diesem Thema noch immer nicht verstanden haben, etwas mehr als ein Viertel (26 Prozent) gibt an, (eher) nicht daran zu glauben, dass die Folgen des Klimawandels noch eingedämmt werden können und 44 Prozent ist es wichtig, selbst etwas zum Umweltschutz beizutragen. Und auch das Thema Altersarmut (48 Prozent) ist sehr präsent in den Köpfen der jungen Menschen.