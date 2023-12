Politik in Hilden Verärgerte Landwirte setzen erste Zeichen

In Hilden beteiligten sich laut Auskunft von Landwirt Helge Breloh alle Kollegen an der einstündigen Aktion. Er schätzt, dass kreisweit mindestens 80 Traktoren auf den Brücken über den Autobahnen ein Zeichen setzten. Drei waren es in Haan, viele weitere seien es entlang der A3 „hoch bis Ratingen“ gewesen. Die Aktion sei wenige Stunden zuvor spontan organisiert worden, berichtet Breloh. Der Hildener sieht mit der Streichung der Subventionen einen klaren Wettbewerbsnachteil für die Landwirte in Deutschland. Sollte sich an der Politik der Regierung nichts ändern, werde das zu höheren Preisen für die Endverbraucher führen, prognostiziert er.